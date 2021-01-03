Лондон, 3 января, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Лидер британской оппозиции лейборист Кир Стармер призвал власти Соединённого королевства ввести общенациональный карантин из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил 3 января BBC News.

Keirstarmer.com Кир Стармер

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«Нехорошо, когда премьер-министр (Борис Джонсон) говорит о том, что дальнейшие ограничения будут вводиться в течение недели, или двух, или трех», — сказал он, добавив, что ограничения должны быть введены в течение 24 часов.

По его словам, введение общенационального локдауна «должно стать первым шагом, чтобы контролировать распространение вируса».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Великобритании выявили 54 990 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Сутками ранее в королевстве было выявлено более 57 тыс. случаев заражения. Всего с начала пандемии в Британии выявили 2 654 779 случаев заражения.

Отметим, ранее Россия наряду с другими странами приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявления на территории этой страны нового, более активно распространяющегося штамма коронавируса SARS-CoV-2.