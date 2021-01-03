Бразилиа, 3 января, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии выдало разрешение на ввоз 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Об этом 3 января сообщает агентство EFE со ссылкой на ведомство.

Cheshire East Council Компания AstraZeneca

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Агентство напомнило, что препарат, который должен поступить в Бразилию в январе, не может использоваться для вакцинации до выдачи разрешения и «окончательной регистрации».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Бразилии выявили 15 827 заражённых коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на бразильской территории достигло 7 716 405.

Отметим, 31 декабря в Бразилии впервые выявили британский штамм коронавируса нового типа. Отмечалось, что тогда в стране новый вид SARS-CoV-2 выявили у двух пациентов.

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