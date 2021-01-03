Донецк, 3 января, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Посёлок Старомихайловка на западе Донецка (Донецкая Народная Республика) обстреляли представители вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 3 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

В сообщении говорится, что украинские силовики вели обстрелы из города Красногоровка, который находится под контролем ВСУ. Всего по посёлку Старомихайловка было произведено три выстрела из СПГ, 30 выстрелов из БМП, а также применялись крупнокалиберные пулеметы.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января в пресс-службе представительства Республики в СЦКК сообщили, что ВСУ шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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