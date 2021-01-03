Лондон, 3 января, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Более 50 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие 24 часа на территории Великобритании. Об этом 3 января свидетельствуют обнародованные правительством страны данные.

Tim Dennell Шеффилд, Великобритания

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 54 990 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 654 779.

Также сообщается, что 454 пациента с COVID-19 скончались в стране за минувшие сутки.

Напомним, более 57 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 было выявлено днем ранее в Британии за сутки.

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