Берн, 3 января, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Первое место в гонке преследования на 10 км свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстаире заняла американская спортсменка Джессика Диггинс.

Oskarlin Джессика Диггинс

Диггинс преодолела дистанцию за 26 минут и 54,1 секунду.

Второе место заняла так же представительница США Рози Бреннан (+5,6 секунды), третьей стала шведка Фрида Карлссон (+10,7). Российская лыжница Юлия Ступак заняла пятое место (+59,4).

Как сообщало ИА REGNUM, первое место в гонке преследования на дистанции 15 км свободным стилем в рамках 3-го этапа многодневки «Тру де Ски», прошедшей в Валь Мюстаире, занял российский лыжник Александр Большунов.

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