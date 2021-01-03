Прага, 3 января, 2021, 18:21 — ИА Регнум. На северо-западе Чехии вспыхнул пожар в доме престарелых, в котором находились 11 постояльцев. Об этом сообщило «Чешское радио» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

ЧП произошло в ночь на 3 января в городе Крупка. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пенсионерка).

Сотрудники специальных служб, прибывшие на место инцидента, ликвидировали возгорание.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря 2020 г. в деревне Ишбулдидно в Башкирии в доме престарелых вспыхнул пожар. В результате ЧП погибли 11 постояльцев.