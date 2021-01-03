В Азербайджане число выявленных случаев SARS-CoV-2 превысило 220 тысяч
Баку, 3 января, 2021, 18:15 — ИА Регнум. В Азербайджане за прошедшие сутки общее число носителей коронавируса возросло на 803, достигнув 220 265. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба при правительстве республики.
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Отмечается, что всего с начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2733 пациента, более 194 тыс. — выздоровели.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сухопутная граница между Российской Федерацией и Азербайджаном будет закрыта до 1 марта 2021 года. Такое решение принято из-за резкого увеличения выявленных случаев заражения коронавирусом в двух странах, а также в связи с введением внутри Азербайджана строгих карантинных мер.
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