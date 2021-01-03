Санкт-Петербург, 3 января, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Петербурге и Ленинградской области прогнозируют похолодание с понедельника, 4 января. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дарья Драй ИА REGNUM Храм «Спас на Крови»

Синоптики указывают, что температура воздуха в течение суток в Петербурге будет колебаться от минус 2 до минус 4 градусов. Скорость северо-восточного ветра может достигать 7 метров в секунду.

В Ленинградской области местами небольшой снег. Температура воздуха в течение суток от минус 1 до минус 6 градусов.

На дорогах обоих субъектов прогнозируют гололедицу, водителей призывают к осторожности.