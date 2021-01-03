Вашингтон, 3 января, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Наиболее жесткую политику в отношении Российской Федерации по сравнению со всеми другими странами проводила администрация действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил 3 января госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

По его словам, «настолько жесткую политику в отношении России, как мы» не проводила ни одна администрация.

«Тут не о чем говорить, — написал госсекретарь США. — Посмотрите на факты».

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что визовые ограничения вводятся Вашингтоном для 39 лиц, причастных к «подрыву демократии» в Белоруссии.

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