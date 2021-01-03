Оренбург, 3 января, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области за 2 января выявили ещё 181 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 29 285 заразившихся. Из них выздоровели 25 704.

В стационарах находятся 968 пациентов. У 281 состояние тяжёлое. От COVID-19 скончались 352 человека, в том числе трое за последние сутки.