Калуга, 3 января, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 164 человек за последние сутки, сообщает 3 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 2 января, в регионе было зарегистрировано 170 подтверждённых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 21 тыс. 556 человек, 1317 человек находятся на лечении, 20 тыс. 62 человека выздоровели, 177 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (248), в Обнинске (127), в Кировском районе (91) и в Козельском районе (79).