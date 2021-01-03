Ереван, 3 января, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и зампредседателя правительства России Алексей Оверчук обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 3 января сообщает пресс-служба правительства Армении.

Primeminister.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян и зампредседателя правительства России Алексей Оверчук

Во время встречи, которая состоялась в Ереване, Пашинян рассказал о большой роль России в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и установлении режима прекращения огня. По словам премьера, присутствие российских миротворческих войск в Карабахе является важным фактором и гарантией безопасности.

«Пашинян высоко оценил личные усилия президента РФ Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

В свою очередь Оверчук заявил, что Москва подтверждает свою поддержку дружественному народу Армении «в этот непростой период и заинтересована в продолжении программ, направленных на развитие армяно-российского стратегического сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.

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