Кабул, 3 января, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В результате взрыва автомобиля в провинции Каписа на востоке Афганистана погибли по меньшей мере пять человек, ранения получили ещё двое. Об этом сегодня, 3 января, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу провинциального совета Каписы Мохаммада Хусейна Санджани.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт в Афганистане

Взрыв прогремел на рынке Сайяд в воскресенье, 3 января. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Среди пострадавших — глава совета улемов провинции, который ехал из Кабула в Капису.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

Стоит отметить, что в последние дни в Афганистане активизировались талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они взяли в заложники автобус с пассажирами и устроили засаду афганским полицейским.