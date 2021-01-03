Москва, 3 января, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Несмотря на появление сведений о новой смертельной «болезни X» в Конго, человечеству не грозит новая пандемия. Об этом 3 января заявил замглавы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Лаборатория

«Опасаться новой пандемии пока преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёный Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, в эфире CNN предупредил о том, что возможно появление новой смертельно опасной «болезни X».

Муембе-Тамфум рассказал, что у одной из пациенток в Демократической Республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки. Но при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания дали отрицательный результат. Всё это может представлять опасность, добавил он.

Читайте также: Первооткрыватель Эболы предупредил о возможном появлении новых заболеваний