Вашингтон, 3 января, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Почти 300 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 3 января сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

The National Guard Коронавирус в США

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 299 087 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 20,4 млн.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 скончались 2398 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 350 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, более 160 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки было выявлено в США днем ранее.

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