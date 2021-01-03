Москва, 3 января, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Заявление депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что отказ от российской вакцины «Спутник V» позволит замминистра здравоохранения Виктору Ляшко «выслужиться» перед Вашингтоном, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 января в социальной сети Facebook.

Вакцина

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«Прискорбно, что два христианских народа, таких близких по культуре из-за политических амбиций своих правителей стали врагами. Дай Бог процветания русскому и украинскому народам», — написала Нонна О.

Многие пользователи отметили, что у руководства Украины попросту нет в планах заниматься удовлетворением интересов украинского народа. Люди уверены, что оно действительно работает на интересы Запада.

«Если бы только украинское правительство заботилось об украинцах… Но оно отрабатывает западные заказы», — считает Алексей С.

Некоторые комментаторы призвали выразить соболезнования тем, кто не получит спасительную вакцину от коронавируса. Граждане беспокоятся, ведь на территории Украины у многих граждан России есть родственники и близкие.

«Всё ничего, если бы там не было наших родных. Не все же бандеровцы, там масса родных нам людей, родственников», — пишет Наталья Б.

Нашлись и те, кто указал на спорную историю личности данного депутата. Граждане отмечают, что многие политики на Украине являются двуличными и не всегда говорят то, что действительно думают.

«Нашли, кого цитировать, Киву… Его не надо слушать, на него только глянешь и поймешь диагноз», — написала Valentina G.

Напомним, 3 января депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил о том, что отказ от российской вакцины «Спутник V» позволит замминистра здравоохранения Виктору Ляшко «выслужиться» перед Вашингтоном.