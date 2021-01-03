Санкт-Петербург, 3 января, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответил эстонским властям на их территориальные претензии к России. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 3 января.

Lenobl.ru Ивангородская крепость

Напомним, что в новогоднем поздравлении спикер эстонского Рийгикогу (парламент) Хенн Пыллуаас заявил, что заключенный в 1920 году мирный договор между Эстонией и Советской Россией якобы ещё действует и граница между двумя странами должна быть установлена в рамках этого договора. Стоит отметить, что по этому договору к Эстонии отходил ряд приграничных территорий, которые ныне входят в состав Псковской и Ленинградской областей. Но договор этот потерял силу ещё в 1940 году, когда Эстония вошла в состав СССР. В 1944 году граница между РСФСР и Эстонской ССР была возвращена к положению до 1920 года. Тем не менее эстонские политики периодически пытаются актуализировать тему Тартусского мирного договора, и предъявляют территориальные претензии к России.

Губернатор Дрозденко порекомендовал эстонским властям не включать «избирательную память». Он также заявил, что эстонским «партнерам» необходимо вспомнить и другие исторические эпизоды. К примеру, многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской Империи, а также историю советского периода.

«Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III, как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», — сказал губернатор Ленинградской области.

Кроме того Дрозденко напомнил, что в 1996 году были завершены переговоры между Россией и Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Дрозденко тогда лично участвовал в этих переговорах, как представитель Кингисеппского района. При подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса, вспоминает Дрозденко.