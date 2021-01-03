Москва, 3 января, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Решение норвежской компании Det Norske Veritas (DNV) GL отказаться сертифицировать российский газопровод «Северный поток — 2» из-за американских санкций вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 3 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

«Безвыходных ситуаций нет. Что-нибудь придумают!» — уверена Евгения С.

Многие комментаторы решили не унывать, узнав о данной новости. Люди уверены, что российская сторона найдёт, как выкрутиться из сложившейся ситуации.

«То, что подлянок будет ещё много — это понятно. Но это ещё не конец света. Нужно учесть, что вредительство идёт в отношении энергобезопасности Европы», — поделился мнением Slava S.

Некоторые граждане отметили, что в курсе и о других вариантах развития событий. По их мнению, руководство Газпрома может использовать другой путь для реализации проекта, а Норвегия попросту потеряет финансовые средства.

«На этот счет есть другой план обхода норвежских вод. Тогда Норвегия остается без денег в стороне! И там всего 11 км», — считает Anatoly V.

Нашлись и те пользователи, которые выразили своё несогласие с попытками руководства России всеми правдами и неправдами достроить злополучный газопровод. Граждане уверены, что правильным решением было бы направить все силы на развитие газовой инфраструктуры внутри Российской Федерации.

«Понять бы ещё смысл от этого «Северного потока — 2». Есть другие страны, которые продают газ и остальные ресурсы. Какая-то мутная схема с этим потоком. Лучше бы народу раздали», — написал Last A.

Напомним, 2 января норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» из-за американских санкций.