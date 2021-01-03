Екатеринбург, 3 января, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Свердловской области за 2 января выявили 404 носителя коронавируса. Эти данные приводит оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория свердловского областного Центра гигиены и эпидемиологии в которой делают анализы на коронавирус

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В Екатеринбурге COVID-19 подтвердили у 148 граждан. Также заболевшие есть в Асбесте, Бисерти, Верхнем Тагиле, Дегтярске, Ивделе и ряде других территорий региона.

С начала пандемии на территории региона выявили уже 59 793 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 52 144. А от COVID-19 скончались 1562 человека, в том числе смерть 18-ти была зарегистрирована за последние сутки.