Москва, 3 января, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Хорошим выбором для семейного чтения в праздники станут классические книги для детей Эрнста Гофмана и Самуила Маршака. Об этом рассказал педагог, специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Виталий Молев РИА Новости.

Николай Богданов-Бельский. За книжкой. 1915

Педагог объяснил, что совместное чтение учит детей правильно воспринимать эмоции, анализировать плохие и хорошие поступки, а также формирует представления об основных ценностях. Эксперт добавил, что нужно не только читать текст, но и обсуждать его с детьми.

В праздники Молев порекомендовал обратиться к признанной классике: «Щелкунчик и мышиный король» Эрнста Теодора Амадея Гофмана и «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака. Также педагог посоветовал прочесть книгу Елены Ким «Ёлка. Сто лет тому назад», в которой рассказывает о старинных традициях празднования Нового года и Рождества в России. Детям постарше педагог порекомендовал прочесть рассказ Александра Куприна «Чудесный доктор», имеющий все черты рождественского рассказа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Российская государственная детская библиотека провела первый онлайн-фестиваль семейного чтения.