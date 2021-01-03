Москва, 3 января, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Власти Москвы расширили список категорий граждан для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 3 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Е. Самарин. Mos.ru Вакцина

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По словам Собянина, запись на вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 с 4 января будет доступна для работников органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, а также банковского и финансового сектора. Все эти работники так или иначе много взаимодействуют с людьми и поэтому входят в группы риска.

«Напомню, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных», — отметил Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве в декабре 2020 года. Первыми стали прививаться педагоги, работники медицинских учреждений и социальных служб.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России по состоянию на 2 января привиты от коронавируса более 800 тысяч человек.