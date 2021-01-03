Иркутск, 3 января, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1375 человек, причём 25 из них погибли только за последние двое суток — 1−2 января 2020 года.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Также, судя по данным оперативного штаба на 3 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 41 590 человек (+264 за сутки). Госпитализированы 2747 пациентов (+149 за сутки).

Выздоровели 36 476 пациентов (+171 за сутки). Ещё 189 жителей Приангарья с коронавирусом (+1за сутки) скончались не от COVID-19.

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