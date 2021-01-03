Киев, 3 января, 2021, 09:44 — ИА Регнум. 4576 носителей коронавируса зарегистрировали на Украине в минувшие сутки, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 3 января на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) Mstyslav Chernov Врач в защитном костюме. Украина

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С начала пандемии в стране выявили 1 074 093 случая инфицирования SARS-CoV-2, выздоровели 728 865 человек (6250 человек за сутки), умерли 18 854 человека (123 летальных исхода за сутки).

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В минувшие сутки в медицинскиеучреждения страны госпитализировали 1306 пациентов с диагнозом «COVID-19».

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Максимальное число выявленных случаев заражения за сутки выявили в Николаевской области (454), Львовской области(433), Одесской (426) и Днепропетровской (404) областях, а также в украинской столице (370).

Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали 5038 носителей коронавирусной инфекции.

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