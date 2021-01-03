Москва, 3 января, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Использование беспроводного устройства для зарядки смартфона приведёт к более быстрому износу аккумулятора. Об этом сообщила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина агентству «Прайм».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

Эксперт отметила, что появление новых технологий зачастую сопровождается мифами. Не стали исключением и беспроводные устройства, которые используются для заряда аккумуляторов смартфонов.

Насибулина подчеркнула, что нет данных, показывающих, что такие устройства могут нести вред здоровью. При этом эксперт Роскачества отметила, что перед использованием беспроводной зарядки стоит проконсультироваться со специалистами людям с установленным кардиостимулятором.

Другой распространённый миф о беспроводных зарядных устройствах гласит, что они приводят к более быстрому износу устройства. Насибулина отметила, что этот миф имеет под собой реальную почву.

При использовании беспроводной зарядки аккумулятор смартфона нагревается значительно сильнее, чем при использовании стандартной зарядки. Более высокий нагрев приводит к тому, что при использовании беспроводной зарядки быстрее снижается максимальная ёмкость батареи.

«Потеря общей ёмкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке», — подытожила эксперт.