Барнаул, 3 января, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1577 человек, причём 14 из них добавили в сводку только за последние сутки.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач и пациент

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9540 человек, +51 за последние сутки) и ОРВИ (16 980 человека, +146 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 33 542 человека (+208 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 401 (за последние сутки данные не изменились), к аппаратам ИВЛ подключены 103 пациентов (-13 за сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1256 (+17 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 30 093 человек (+233 за сутки).

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