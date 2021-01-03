Вашингтон, 3 января, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Намерение республиканцев оспорить в Конгрессе результаты президентских выборов поддержал вице-президент США Майкл Пенс. Об этом 2 января сообщило издание The Hill со ссылкой на заявление руководителя аппарата сотрудников Пенса Марка Шорта.

Майкл Пенс

В заявлении отмечается, что вице-президент США «разделяет обеспокоенность миллионов американцев по поводу фальсификаций и нарушений на выборах» и приветствует решение членов Палаты представителей и Cената задействовать свои законные полномочия для подачи возражений Конгрессу 6 января.

Республиканцы планируют 6 января в ходе совместного заседания обеих палат законодательного органа нового созыва оспорить результаты президентских выборов и представить свидетельства нарушений в ходе голосования. Именно в этот день должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, объявивших 11 декабря о победе на президентских выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена. Сам Пенс будет председательствовать во время процедуры, так как является, согласно конституции США, главой Сената.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как минимум 140 конгрессменов-республиканцев в Палате представителей и ещё несколько их однопартийцев в Сенате приготовились оспаривать результаты выборов президента США.