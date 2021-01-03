Пекин, 3 января, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Совокупные кассовые сборы в кинотеатрах Китая по итогам 2020 года впервые превысили сборы в США и Канаде. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

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Кассовые сборы в кинотеатрах Китая по итогам 2020 года составили 20 417 млн юаней или $3129 млн. Этот показатель впервые превысил общие сборы в кинотеатрах Северной Америки (США и Канада), составившие в 2020 году $2270 млн.

В сравнении с прошлым годом кассовые сборы в Китае упали на 68%. Это объяснятся последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции — кинотеатры Китая были закрыты с 24 января по 19 июля.

В первую пятёрку самых кассовых фильмов Китая 2020 года вошли только работы китайских режиссёров: «Восемьсот», «Мой народ, моя родина», «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении», «Подвиг» и «Женская волейбольная сборная». Самым кассовым иностранным фильмом стал фантастический боевик «Довод» Кристофера Нолана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году драма «Восемьсот» режиссёра Гуань Хупоказала самые высокие сборы в мировом кинопрокате.