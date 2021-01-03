Киев, 3 января, 2021, 08:17 — ИА Регнум. На седьмом месте в рейтинге поисковых запросов жителей Украины в Google за 31 декабря 2020 года значится новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина, в то время, как поздравление с Новым 2021 годом президента Украины Владимира Зеленского в рейтинге поисковых запросов заняло тринадцатое место. Об этом говорится в обзоре украинского издания «Страна», опубликованном 2 января.

Kremlin.ru Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам России

Согласно проведенному журналистами издания анализу, первое место запросов в поисковой системе Google занял запрос «С новым годом 2021», осуществленный на русском языке. В первую десятку запросов украинских пользователей также вошли аналогичные первому русскоязычные запросы — «Новый год 2021» и «С наступающим». Четвертое и пятое место в данном рейтинге заняли запросы «Московское время» и «Пугачева». На седьмом месте — «Поздравление Путина 2021».

Поздравление с Новым годом украинского лидера жителей страны интересовало меньше, оно появилось лишь на тринадцатом месте в рейтинге запросов в поисковой системе Google.

Отметим также, что некоторые украинские средства массовой информации обратили внимание, что депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный 31 декабря 2020 года разместил на своей странице в социальной сети Facebook фотографию кадра с новогоднего поздравления президента России Владимира Путина, сопроводив ее подписью «С Новым годом!». Под записью депутата в социальной сети появилось множество комментариев негативного характера.