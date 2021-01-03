Красноярск, 3 января, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Бородино Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Сообщается, что возгорание произошло в жилом деревянном доме по улице Пушкина. Общая площадь возгорания оценивается в 181 квадратный метр. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили на месте происшествия троих погибших. Отмечается, что среди жертв пожара детей не было.

Само возгорание локализовано, в его ликвидации принимают участие 16 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 января в Санкт-Петербурге произошел пожар в жилом доме на улице Гончарной. В результате возгорания погиб один человек. Еще 50 человек были эвакуированы из здания в целях обеспечения их безопасности.