Вашингтон, 3 января, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило миллион в американском штате Нью-Йорк. Такие данные предоставил 3 января университет Джонса Хопкинса, ведущий медицинскую статистику на основе данных от федеральных и местных властей.

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На сегодняшний день в штате Нью-Йорк коронавирусная инфекция была подтверждена у 1 011 665 человек. При этом 38 273 человека скончались от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.

Нью-Йорк стал четвёртым американским штатом после Калифорнии, Флориды и Техаса, где число подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило миллион. Всего в США выявлено более 20,3 млн случаев заражения SARS-CoV-2, число летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19, достигло почти 350 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает лидирующее место в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в США выявлено более 160 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.