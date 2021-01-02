Лос-Анджелес, США, 3 января, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Известного американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.

(сс) Gage Skidmore Ларри Кинг

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Сообщается, что 87-летний Кинг уже неделю находится в одной из больниц американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния). По данным источников телеканала, сам телеведущий при этом изолирован, к нему не пускают ни детей, ни супругу. В связи с этим источники утверждают, что Кинг заразился коронавирусом нового типа.

Читайте также: В сети выразили беспокойство из-за госпитализации артиста Ланового

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Москве госпитализировали Народного артиста СССР Василия Ланового с диагнозом «пневмония». Отмечалось, что ранее актер заразился коронавирусом нового типа.