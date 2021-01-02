Донецк, 2 января, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Посёлок Лозовое на северо-западной окраине Донецка (ДНР) обстреляли представители вооружённых формирований Украины. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 2 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В сообщении говорится, что украинские силовики вели обстрелы из посёлка Пески, который находится под контролем ВСУ. Посёлок Лозовое обстреляли из гранатомёта (ГП-25), всего было выпущено пять гранат.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января в Управлении Народной милиции (НМ) ДНР сообщили, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ установили противотанковые мины в непосредственной близости от жилых домов в селе Широкино на юге Донбасса.

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