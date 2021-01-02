Тюмень, 2 января, 2021, 20:41 — ИА Регнум. В Тюмени сгорел жилой многоквартирный дом №14 в Лесном микрорайоне. Жертв нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Остатки былого барака в Лесном микрорайоне

Пожар произошёл вечером 1 января. Горел двухподъездный дом на 10 квартир, который в народе называют «бараком». Эвакуирован 31 человек, из них 10 детей. Огнём уничтожено 400 кв. м. Причины пожара устанавливаются. Дом восстановлению не подлежит.

По информации комитета по связям с общественностью администрации города Тюмени, ранее проживавшие в доме временно размещены в гостинице «Заречье». Две недели находиться в ней имеют право те, кто не имеет регистрации по месту жительства в сгоревшем доме и не является собственником помещений в нём. Собственники сгоревших квартир имеют право проживать в гостинице бесплатно до двух месяцев. Далее рассматривается вопрос признания дома аварийным и решается вопрос расселения жителей.

Утром 2 января в горадминистрации Тюмени прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Оказывается помощь погорельцам в виде техники и услуг грузчиков, чтобы вывезти то малое, что не было тронуто пламенем. УМВД России по городу Тюмени обеспечит охрану общественного порядка на территории, прилегающей к дому. Готовятся списки на материальную помощь.

Сегодня, 2 января, погорельцам сотрудники МЧС оперативно выдавали справки. Людям подробно пояснили алгоритм дальнейших действий, подчеркнули в горадминистрации Тюмени.