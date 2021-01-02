Санкт-Петербург, 2 января, 2021, 19:20 — ИА Регнум. В Петербурге существенно выросла доля свободных коек для больных с пневмониями и COVID-19. Об этом 2 января сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в Мариинской больнице Петербурга

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Сейчас пациентов с коронавирусом в Петербурге принимают 16 городских и семь федеральных стационаров, в которых в общей сложности развернуты 12 328 коек. Свободно из них более 24%, или 3030 мест. Ранее доля свободных коек падала ниже семи процентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3752 новых случая заражения коронавирусом, при этом выписали меньше тысячи человек — это в пять раз меньше числа выписок 30 декабря.

В больницы за сутки поступили 638 петербуржцев с COVID-19. В Смольном утверждают, что число госпитализаций постепенно снижается: неделю назад, 26 декабря, в стационары поступили 936 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями.

На амбулаторном лечении под медицинским наблюдением находятся 68 612 человек.