Нью-Дели, 2 января, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Власти Индии одобрили экстренное использование созданной в стране вакцины от COVID-19 Covaxin, разрабатываемой Bharat Biotech. Об этом 2 января сообщили в индийском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Предоставить разрешение на ограниченное экстренное использование вакцины (AstraZeneca), при условии соблюдения многочисленных нормативных условий, Институту сыворотки Индии», — говорится в сообщении.

Также власти страны предоставили разрешение на ограниченное использование вакцины Covaxin в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, власти разрешили компании Zydus Cadila начать третью фазу клинических испытаний ее вакцины ZycovD.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина Covaxin была разработана компаний Bharat Biotech совместно с Индийским советом медицинских исследований на основе ослабленной версии вируса SARS-CoV-2. Клинические испытания препарата начались в июле 2020 года.

Добавим, что в Индии также испытывают вакцины ZycovD от Zydus Cadila и Covovax, которую разработала компания Novavax из США. В декабре стартовали клинические испытания второй и третьей фазы российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».