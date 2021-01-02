Донецк, 2 января, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В районе села Шевченко, расположенного на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), отмечен снайперский огонь со стороны позиций вооруженных сил Украины. Об этом 2 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В сообщении СЦКК отмечается, что в направлении населенного пункта Шевченко произведен один выстрел из снайперского оружия со стороны населенного пункта Павловполь, находящегося под контролем ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 2 января в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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