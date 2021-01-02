Донецк, 2 января, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он «на улице Артёма в Донецке» хотел бы сообщить об установлении мира в Донбассе, прокомментировали в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства.

ИА Красная Весна Донецк

«Ваши (Владимира Зеленского — прим. ИА REGNUM) новогодние пожелания … вполне реалистичны, — говорится в сообщении. — … Нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности».

Представители Народной милиции отметили, что власти ДНР, возможно, пригласят Зеленского в Донецк, если договоренности по мирному урегулированию конфликта будут выполнены.

Как передавало ИА REGNUM, ранее новогоднее обращение к гражданам Украины президента страны Владимира Зеленского подвергли критике украинские журналисты, блогеры и политологи.

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