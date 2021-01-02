Тюмень, 2 января, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 160 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 января сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 158 случав.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 января коронавирусом заразились 23 678 человек. Выздоровели 22 280 человек, скончались 204 пациента с COVID-19.