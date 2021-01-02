Челябинск, 2 января, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Челябинской области впервые за последнее время выявили за сутки менее 300 носителей коронавируса. Если точнее, то 298, об этом сообщает оперштаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии на Южном Урале были обнаружены 36 725 случаев COVID-19. Больных COVID-19 насчитывается 12 792.

За 1 января медиками были выписаны по выздоровлении 179 человек. А с весны исцелились уже 22 580.