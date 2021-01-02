Тверь, 2 января, 2021, 17:44 — ИА Регнум. «Красную зону» Тверской областной клинической больницы посетили 2 января министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Инфекционный госпиталь мощностью 520 коек развёрнут при областной клинической больнице на базе двух отдельно стоящих корпусов и консультативной поликлиники. В 2020 году здесь прошли лечение более 4,8 тыс. пациентов.

Пресс-служба правительства Тверской области «Красную зону» Тверской областной клинической больницы посетили министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игорь Руденя

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»Мы на месте разобрали практически каждый отрезок технологии лечения людей, оценили ремонт, оборудование, которое было закуплено, — это ИВЛ, мониторы и другая техника. Очень важно выйти на новый уровень работы. Сегодня пациентам госпиталей оказывается высокотехнологичная помощь с учетом опыта работы инфекционных госпиталей страны. Хочу особо отметить атмосферу в больнице, где все врачи поддерживают друг друга», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Министр здравоохранения сообщил, что в ходе посещения «красной зоны» был проведён врачебный консилиум — обсуждались лечебные подходы, выработанные в Тверской области.

«Видели правильный подход к микробиологическому мониторингу в реанимационных отделениях», — оценил работу тверских медиков министр.

Он также сообщил, что в рамках модернизации первичной медико-санитарной помощи в 2021 году регионы получат более 90 млрд рублей, Тверская область получит около 5 млрд рублей. Деньги направят на приобретение автотранспорта, замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, строительство поликлиник.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что при федеральной поддержке в Тверской области планируется построить четыре детские поликлиники: две появятся в Кимрах, ещё по одной в Твери и в Торжке. Также планируется ремонт больниц, строительство межрайонного центра в Бежецке, реновация больницы в Бологом, продолжение строительства детской областной больницы. Перед Новым годом в районы Тверской области переданы новые машины скорой помощи. Решаются задачи по подготовке кадров в здравоохранении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января Игорь Руденя и Михаил Мурашко побывали в региональном сосудистом центре на базе ОКБ, осмотрели кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии, дистанционный консультативный кардиологический центр, побывали и в открытой недавно ПЦР лаборатории, осмотрели площадку строительства детской областной клинической больницы. В Твери Игорь Руденя и Михаил Мурашко пообщались с врачами поликлиники №1 клинической больницы скорой медицинской помощи, посетили центр обработки вызовов системы 112 Тверской области и диспетчерский центр скорой медицинской помощи, а также клиническую больницу СМП. Глава Минздрава отметил, что экстренные службы Тверской области и система оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией работают в штатном режиме.