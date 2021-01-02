Оренбург, 2 января, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили ещё 182 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружено уже 29 104 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 25 535 человек. Ещё 971 находится в больницах.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 349 граждан. Из них четверо умерли за последние сутки.