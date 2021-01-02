Пермь, 2 января, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Пермском крае за 1 января выявили 323 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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С начала пандемии на территории региона обнаружили уже 31 279 носителей. В больницах находятся 1570, в том числе 98 на ИВЛ.

От COVID-19 скончались уже 1154 пациента, в том числе за последние сутки 11. А выздоровели всего 25 215 человек.