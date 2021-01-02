Москва, 2 января, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Идея Министерства труда и социальной защиты России присылать жителям страны старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии вызвала неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 2 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Это чтобы граждане России не планировали и не спешили выходить на пенсию… Мне как акционеру одного АО, не получившего с него никаких дивидендов, жаловался председатель, что у них много затрат вызывает рассылка писем с приглашением на собрание», — поделился Сергей А.

Многие комментаторы встретили данную новость с однозначным одобрением. По их видению, таким образом жители страны будут более осведомлены о размере своей будущей пенсии.

«Вот неплохо бы, а то даже не знаешь, когда пенсия, с этими нововведения», — пишет Olga K.

Некоторые пользователи уверены, что благодаря таким уведомлениям граждане России будут более осознанно стремиться увеличить размеры своей пенсии, видя её актуальное состояние.

«Это будет стимулировать откладывать деньги на старость. Все станут думать о завтрашнем дне», — считает пользователь под псевдонимом Дом советов.

Но нашлись и те, кто оказался уверен, что уведомление о размере будущей пенсии может, наоборот, расстроить человека. Видя малые цифры своих будущих выплат, человек может попросту потерять мотивацию зарабатывать себе на пенсию.

«Представляю, приходит такое уведомление 45-летнему, что, мол, ваша … пенсия составляет 8000 рублей», — написал Дмитрий Ч.

Напомним, 2 января стало известно о планах Министерства труда и социальной защиты России присылать жителям страны старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии.