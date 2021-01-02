Пекин, 2 января, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса (SARS-CoV-2), охватившая весь мир за довольно короткое время, была вызвана отдельными вспышками в разных странах. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая и агентству Синьхуа заявил глава МИД Китая Ван И, ссылаясь на соответствующие исследования.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, эпидемиологическое расследование в Китае начали оперативно, после чего обнародовали всю ключевую информацию о вирусе.

При этом Ван И добавил, что Китай, власти которого сообщили о случаях заражения SARS-CoV-2 в стране первыми, вел борьбу с дезинформацией.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что более 470 тыс. случаев заражения коронавируса выявили за последние 24 часа в мире.

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