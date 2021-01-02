Пекин, 2 января, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что все больше исследований говорит о том, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Об этом он заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая сегодня, 2 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава МИД КНР Ван И

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Ван И напомнил, что Китай был первой страной, которая сообщила о случаях заражения коронавирусом. Китайские власти предприняли все необходимые меры для сдерживания эпидемии, провели ряд эпидемиологических расследований, выявили патоген, опубликовали ключевую информацию, включая секвенирование генома коронавируса.

«Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью», — подчеркнул Ван И.

Напомним, что поначалу все считали, что коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения у людей, связанных с рынком морепродуктов и других экзотических животных. В США власти до сих пор настаивают, что SARS-CoV-2 — это «китайский» или «уханьский» вирус, звучали даже предложения потребовать у Китая компенсации за экономические потери, вызванные пандемией.

Но Ван И отметил, что сейчас, спустя год после начала пандемии, есть уже большое количество исследований, которые показывают — пандемия коронавируса началась отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

Стоит отметить, что эта информация ставит под вопрос естественное происхождение коронавируса.