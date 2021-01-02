Глава МИД КНР высказался о происхождении коронавируса SARS-CoV-2
Пекин, 2 января, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что все больше исследований говорит о том, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Об этом он заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая сегодня, 2 января.
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Ван И напомнил, что Китай был первой страной, которая сообщила о случаях заражения коронавирусом. Китайские власти предприняли все необходимые меры для сдерживания эпидемии, провели ряд эпидемиологических расследований, выявили патоген, опубликовали ключевую информацию, включая секвенирование генома коронавируса.
Напомним, что поначалу все считали, что коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения у людей, связанных с рынком морепродуктов и других экзотических животных. В США власти до сих пор настаивают, что SARS-CoV-2 — это «китайский» или «уханьский» вирус, звучали даже предложения потребовать у Китая компенсации за экономические потери, вызванные пандемией.
Но Ван И отметил, что сейчас, спустя год после начала пандемии, есть уже большое количество исследований, которые показывают — пандемия коронавируса началась отдельными вспышками в разных местах по всему миру.
Стоит отметить, что эта информация ставит под вопрос естественное происхождение коронавируса.