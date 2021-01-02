Лондон, 2 января, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Продажи виниловых музыкальных пластинок в Великобритании выросли почти на 10% за 2020 год. Об этом сообщает Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI).

Виниловая пластинка

По данным BPI, за истекший год в Великобритании было продано 4,8 млн грампластинок. Рынок виниловых музыкальных носителей показывает рост 13-ый год подряд, начиная с 2007 года.

Отмечается, что в истекшем году на грампластинки пришлось почти 18% от общих доходов от продаж альбомов на физических носителях. Самые высокие продажи на виниловых носителях показали альбомы рок-групп Fleetwood Mac, Oasis, Nirvana и певицы Эми Уайнхаус.

«В год, когда вся наша жизнь изменилась, вдохновляющая сила музыки стала очевидна как никогда раньше. Доступность и удобство потоковых сервисов делают их наиболее популярным аудиоформатом, но в то же время всё больше и больше поклонников музыки делают выбор в пользу виниловых носителей для прослушивания своих любимых исполнителей», — прокомментировал генеральный директор BPI Джефф Тейлор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году японская компания Sony возобновила производство виниловых пластинок, остановленное в 1989 году.