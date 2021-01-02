Киев, 2 января, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Харьковская компания «Биолек» 30 декабря 2020 годаобратилась в министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центрпри украинскомМинздравес заявлением о государственной регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею гражданстраны.

Вакцина «Спутник V»

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Об этом1 января заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат украинского парламента Виктор Медведчук. Заявление главы политсоветаОПЗЖ былоопубликовано в пресс-службе партии.

Пресс-службаОПЗЖтакже опубликоваладвадокумента. Один из которых — непосредственно заявление огосударственнойрегистрации препарата, второй — обращение акционера компании Vilkom Services Limited Виктора Мартина, адресованное и. о. директора Государственного экспертного центра при министерстве здравоохранения УкраиныМихаилу Бабенко. Компания Vilkom Services Limitedявляется собственником 100% акций акционерного общества «БИОЛЕК», говорится в обращении.

Медведчук отметил, что отказ или препятствование регистрации препарата на Украине будет свидетельствовать о намерении украинской власти лишить граждан страны права на получение защиты от коронавирусной инфекции.

«Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века», — говорится в заявлении Медведчука.

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