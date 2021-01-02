Москва, 2 января, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Объём рынка кинопроката в России по кассовым сборам в 2020 году сократился на 58,8% в годовом исчислении. Об этом сообщает пресс-служба Фонда кино.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

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Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции работа кинотеатров в России в истекшем году приостанавливалась на срок от 4 до 9 месяцев. Также из-за сложной эпидемиологической ситуации на 2021 год было перенесено несколько крупных кинопремьер. В итоге совокупные кассовые сборы за год составили 22,8 млрд рублей, что на 58,8% меньше показателей 2019 года.

В Фонде кино отметили, что российское кино позволило частично компенсировать отсутствие больших зарубежных премьер. Благодаря росту доли российского кино в прокате сборы российских кинопроизводителей в сравнении с 2019 годом сократились только на 12,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года самым кассовым фильмом в российском кинопрокате стала комедия «Холоп» режиссёра Клима Шипенко.