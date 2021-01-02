Самара, 2 января, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Самаре пожарным удалось ликвидировать возгорание в здании на территории подшипникового завода. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Самарской области.

63.mchs.gov.ru Пожар на территории Самарского подшипникового завода ликвидирован

Напомним, что возгорание в здании на территории Самарского подшипникового завода произошло ещё накануне — 1 января. Огонь распространился на площадь в 1250 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены 213 человек при 84 единицах техники, в том числе пожарный поезд.

Открытое горение удалось ликвидировать к 3:43 по московскому времени 2 января. О полной ликвидации пожара было объявлено сегодня в 10:36 по московскому времени.

В результате пожара произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1250 квадратных метров.

Погиб один мужчина 1960 года рождения.

Завод находится в стадии расформирования. Прокуратура Самарской области начала проверку по факту возгорания.