Лас-Вегас, США, 2 января, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, может возобновить свою спортивную карьеру для проведения поединка с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером. Об этом 2 января сообщил менеджер российского спортсмена Али Абдель-Азиз, его слова приводит TMZ.

Иван Шилов ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Честно говоря, я думаю, что если Жорж Сен-Пьер всерьез собирается возобновить карьеру, то это могло бы поднять Хабиба», — сказал он.

Также Абдель-Азиз добавил, что в ближайшем времени глава UFC Дэйна Уайт и Нурмагомедов могут провести совместный обед в Лас-Вегасе, в ходе которого Уайт может обсудить дальнейшую спортивную карьеру российского бойца.

Отметим, 28 декабря Хабиб Нурмагомедов рассказал, что UFC предлагает ему возобновить профессиональную карьеру в спорте.